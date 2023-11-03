  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Boşanmak isteyen eşini adliyede bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı

Boşanmak isteyen eşini adliyede bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı

İzmir'de boşanmak için gittiği adliye bahçesinde eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi Neşe Keşkin hayatını kaybetti. Olay sırasında bir polis memurunu da elinden bıçaklayan gözü dönmüş cani Alaattin Keçkin (24), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Boşanmak isteyen eşini adliyede bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı

İzmir'de dün sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmedi. Öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da dahil olmasıyla arbede çıktı. Keçkin, önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı.

Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA