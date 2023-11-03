Boşanmak isteyen eşini adliyede bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı

İzmir'de dün sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmedi. Öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da dahil olmasıyla arbede çıktı. Keçkin, önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı.

Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.