CHP’deki heykel siyasetinde son nokta

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heykel sevdası sınırları aştı. Büyükşehir Bostanlı'ya Güney Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin fikir önderi ve en önemli aktörlerinden biri olarak bilinen General Francisco de Miranda'nın büstünü dikti. Büst, Güzel Sanatlar Parkı'nda açıldı.

AÇILIŞ YAPILDI

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Antonio Jose Morillo Perdomo, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve yurttaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu bu büstün iki halk arasındaki yakınlaşma için başlangıç olacağını söyledi. Venezuela da 1998 yılında başkenti Karakas'taki bir meydanında Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline yer vermişti. Açılışın ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Antonio Jose Morillo Perdomo, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Elçi Müsteşarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ağırladı.