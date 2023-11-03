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Haberler İzmir ‘Örgüte dönüp adaylığını sorgularız’

‘Örgüte dönüp adaylığını sorgularız’

HABER MERKEZİ
‘Örgüte dönüp adaylığını sorgularız’

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili, "Mansur Yavaş'ın Ankara delegesi olarak genel başkana imza vermesini yadırgamam. Mansur Bey ile aramızda kötü bir ilişki yok. Tunç Bey ile de yok. Seçildiği günden daha fazla kabul görüyorsa Tunç Başkanın aday olması lazım. Geriye gidiyorsa risk varsa dönüp örgüte sormak lazım" dedi.

Özel şöyle konuştu: "Ekrem Bey'le aramız iyi. Ekrem Bey'le sağlıklı iletişimimiz var. Geçtiğimiz günlerde beni desteklediğini açıkladı. Mansur Bey'le müthiş sıcak bir iletişimimiz var. Birlikte de çalıştık. Mansur Yavaş'ın Ankara delegesi olarak genel başkana imza vermesini yadırgamam. Mansur Bey ile aramızda kötü bir ilişki yok. Tunç Bey ile de yok. Hepsiyle birebir zaten görüşüyorum. Partide herkesle görüşen biriyim. Benim genel başkan olduğum CHP'de bir belediye başkanının aday gösterilmesi mutlak vatandaş kabulünde olmasıdır. PM'den bunu talep edeceğiz."

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