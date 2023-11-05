Davanın yaşı avukattan büyük! Dosyası rafta unutulan dava, 45 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek

'UYAP'A KAYDI YAPILDI'



Dava dosyasının İzmir Adliyesi'ndeki en eski dosya olduğuna vurgu yapan Zeren, "45 yılı aşkın bir süredir rafta bekleyen bir dosya. Onlarca teftiş görüyor. İnceleme denetleme görüyor. Her yıl sonunda da dosya tasvibi yapıldığında açık dosya olarak sistemde görülmesi gerekiyor. Ancak dosya atlatılmış. Karar düzeltme yolunun bitirilmesi için usulü tebligatların yapılması gerekiyordu. Mahkeme de bizlerden yardım istedi. Dosya incelemesi yaptık. Davacının mirasçılarını tespit ettik. Davalıların ve ölen davalıların mirasçılarını tespit ettik. Taraf teşkili sağladıktan sonra dosyanın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) girişini yaptık. Artık dosya 2023 yılında 1974 esasıyla UYAP'a kaydı yapılmış oldu. Tahminimce, İzmir Adliyesi'ndeki en eski dosyadır. En eski olmasının sebebi çetrefilli olması değil; tamamen rafta unutulmuş olmasıdır. Usulen karar düzeltmeye herhangi bir başvuru yapılmadı. Bu nedenle 15 Şubat'a duruşma günü verildi. İlk derece mahkemesinde yargılama sürecek" diye konuştu.