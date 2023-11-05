Davanın yaşı avukattan büyük! Dosyası rafta unutulan dava, 45 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek

İzmir Menderes'te oturan Gülizar C. ile 4 akrabası arasında ilçedeki bir arsa nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Gülizar C., 1974'te durumu yargıya taşıyıp, tapu iptali ve tescil davası açtı. İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Kasım 1976'da davanın reddine ve söz konusu taşınmazın davacı lehine tesciline karar verdi. Kararın ardından tarafların itirazları üzerine dosya, Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 4 Mayıs 1977'de İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Fakat taraflara ve avukatlara bir daha tebligat yapılmadı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yerel mahkeme tarafından da hiçbir işlem yapılmadı.