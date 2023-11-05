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İzmir'de taksicinin acı sonu: Aracında ölü olarak bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde taksi şoförü Ömer Baysal (47), aracında ölü bulundu. İlk incelemelere göre, ekipler Baysal'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarıyla belirlenecek.

DHA
İzmir’de taksicinin acı sonu: Aracında ölü olarak bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde taksi şoförü Ömer Baysal (47), aracında ölü bulundu.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kuşçular Mahallesi soğuk hava depoları yanında meydana geldi. Çevredekiler, yol kenarına park halindeki takside şoförün hareketsiz durduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede Ömer Baysal'a ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı. Ekipler, Baysal'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Daha önce kalp sorunu nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden emekli, 2 çocuk babası Ömer Baysal'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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