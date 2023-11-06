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Haberler İzmir 45 yıl rafta unutulan dava gün yüzüne çıkacak

45 yıl rafta unutulan dava gün yüzüne çıkacak

HABER MERKEZİ
45 yıl rafta unutulan dava gün yüzüne çıkacak
İzmir'de Yargıtay'ca 1977'de bozulup yerel mahkemeye gönderilen tapu iptali ve tescil davası dosyası, rafta unutuldu. Tarafların ve taraf avukatlarının hayatını kaybettiği, şans eseri ortaya çıkan davanın görülmesine 45 yıl 9 ay 11 gün sonra yeniden yerel mahkemede devam edilecek. Rafta unutulan dosya, şans eseri ortaya çıktı. Mirasçılar, geçen günlerde aynı taşınmazın satılması ile ilgili bir dava daha açtı. Bu süre de tarafların ve hatta taraf avukatlarının da hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. 40 mirasçıya ulaşılırken, 15 Şubat 2024'e duruşma günü verildi.
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