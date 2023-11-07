Babalarının 21 yıl önce yazdığı 2 mektup oğullarına teslim edildi

Posta Telgraf Teşkilatı'nca (PTT) 2002'de başlatılan 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 40 bin kişi, arkadaşlarına ve yakınlarına 2023 yılında teslim edilmek üzere mektup yazdı. İzmir'de yaşayan Mustafa Kocatürk de 21 yıl önce oğulları Utku Han Kocatürk ve Celal Can Kocatürk'e hitaben birer mektup kaleme aldı. Mektuplar 21 yıl sonra, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 2 oğluna da teslim edildi.

2002 yılında Turgutlu'da yaşadıklarını ve küçük oğlunun ana sınıf, büyük oğlunun ise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Mustafa Kocatürk, "37 yaşında 57 yaşımı hayal ederek, bir yandan da hayatta olup olmayacağımızı bilmeden onlara gerekli hayat ve iş nasihatleri vermiştim. Yaklaşık 25 yıldır özel okul işletiyorum. Mektupta, kurduğum okulun maddi değil manevi değerinin yüksek olduğunu yazdım. Çünkü bugüne kadar 4 bin civarında mezun ve Cumhuriyet'e sahip çıkacak gençleri yetiştirdik.