Karabağlar’daki sokaklar işgal altında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasal olmamasına rağmen hiçbir izin almadan oturdukları sokaklara duba, demir, zincir, beton blok, saksı ve lastik koyarak işgal eden mahalle sakinleri bu kadarına da 'Pes' dedirtti. Oturdukları sokağa araç park edilmemesi ya da kendi araçlarını park etmek için bu şekilde mahalle sakinlerinin yasa dışı önlem almasına tepki gösteren araç sahipleri, "Karabağlar Belediyesi'ndeki zabıta ekipleri neden bunlara müdahale etmiyor.

Herkes sokağı kafasına göre çevirmiş. Sokaklar resmen yasa dışı bir şekilde işgal altında" dedi. Bahar Mahallesi 2946 Sokak'taki bazı vatandaşların duba ve lastik gibi eşyalarla kamuya ait yolu işgal etmesi tepkiye yol açtı. Sokakta bulunan bazı kanun tanımazların araçların park etmesini önlemek ya da kendilerine ait araçları koymak için sokağı işgal etmesine tepki gösteren araç sahibi vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi'nden harekete geçip gerekli işlemi yapmasını istedi. Bununla ilgili daha önce şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadığını iddia eden vatandaşlar, "Sokakta ne ararsanız var. Kimileri duba, beton dökülmüş kova ve saksıyla kimileri de araba lastikleri ve zincirlerle sokağı işgal etmiş durumda. Bunların hepsi yasa dışı ancak Bahar Mahallesi'nin birçok yerinde bu manzara ile karşılaşmanız mümkün. Bununla ilgili Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bir çalışma yapıp toplaması, hatta bu şekilde kamusal alanı işgal edenleri tespit edip haklarında işlem yapması gerekir. Burası dağ başı değil. Bu ülkede yasa var, kanun var ancak uygulanmadığı için burada herkes kafasına göre sokağı işgal etmiş durumda" dedi.