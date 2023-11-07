Menemen Belediyesi’nden Ulukent’e yeni iletişim ofisi

Menemen Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı hizmet ulaştırmak adına Ulukent'te yeni Başkanlık ve İletişim Ofisi'ni hizmete soktu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde, konuşmasını çok sayıda çocuğun sevgi çemberi içinde yapan Başkan Aydın Pehlivan, "Bu ofisimizle, yerel yönetimin şeffaflığını artırmayı, kıymetli hemşerilerimizle daha yakın olmayı ve bölgemizin sorunlarını, taleplerini daha hızlı çözmeyi amaçlamaktayız. Çünkü Menemenlilerimiz her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.