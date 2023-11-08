AK Parti İzmir Kadın Kolları’nda rekor sayıda başvuru

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın AK Parti 4. Olağanüstü Kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmesi nedeniyle, İzmir Kadın Kolları İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı. Başkanlık için 24 isim aday oldu.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmişti. İzmir Kadın Kolları İl Başkanlığı için ise genel merkez tarafından temayül yoklaması yapıldı. Partililer kurulan sandıklarda, partinin kadın yöneticileri görmek istedikleri başkan adayları için oy kullandı.

Öte yandan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Ege Bölge Koordinatörü Nihan Turna Sakaltaş, Kadın Kolları MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Canan Baran İzgi'den oluşan heyet, gün boyunca; ilçe kadın kolları başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları önceki dönem yönetim kurulu üyeleri, kadın meclis üyeleri, kadın milletvekili adayları, önceki dönem il kadın kolları başkanları ve çok sayıda partili kadınla birebir görüşerek mülakat yaptı. Genel merkez heyeti, il kadın kolları başkanlığı için aday olan 24 isimle birebir görüştü. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in değerlendirmeleri sonucu adayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi.

MKYK üyeliğine seçilen Dilek Yıldız Büyükdağ ise şunları ifade etti:

"Bundan yaklaşık 6 yıl önce atandığım il kadın kolları başkanlığı görevimi MKYK üyeliğine seçilmem nedeniyle devretmenin heyecanını yaşıyorum. Öncelikle bu onurlu, kutlu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. İzmir'de görevim boyunca teşkilatımızla birlikte yoğun bir çalışma ortaya koyduk. İzmir'in 30 ilçesinde, bin 294 mahallesinde, kadın kolları teşkilatımızın; emeği, alın teri var. İl temayülümüzü yoğun bir katılımla, birlik beraberlik içinde tamamladık. Özellikle bu görev için talip olan, aday olan 24 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Her biri birbirinden kıymetli, donanımlı arkadaşlarımız. Bu rekor sayıda başvurunun olmasından büyük bir mutluluk duydum. İnşallah genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü aday İzmir'deki çıtayı daha da yukarıya taşıyacaktır."