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Haberler İzmir Denizde kaybolmuştu cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolmuştu cansız bedenine ulaşıldı

HABER MERKEZİ
Denizde kaybolmuştu cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, denize giren ve 3 gündür haber alınamadığı için arama kurtarma çalışması yürütülen Barış Özel, Karaada açıklarında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Çeşme'deki Boyalık Plajı'nda 3 gün önce denize giren Barış Özel'den (45) yakınları haber alamadı.

Botlar ve dalgıç adamlar da arama çalışmalarına katılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopterde havadan arama-kurtarma çalışması yürüttü. 3 gündür kayıp olan adamın, Karaada açıklarında cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

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