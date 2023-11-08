Denizde kaybolmuştu cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, denize giren ve 3 gündür haber alınamadığı için arama kurtarma çalışması yürütülen Barış Özel, Karaada açıklarında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Çeşme'deki Boyalık Plajı'nda 3 gün önce denize giren Barış Özel'den (45) yakınları haber alamadı.

Botlar ve dalgıç adamlar da arama çalışmalarına katılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopterde havadan arama-kurtarma çalışması yürüttü. 3 gündür kayıp olan adamın, Karaada açıklarında cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.