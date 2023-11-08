İzmir Valiliği açıkladı: 10 Kasım anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü için 10 Kasım Cuma günü saat 09.05 geçe hayat duracak.
İzmir Valiliği tarafından hazırlanan 10 Kasım anma programı şu şekilde;
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Tarih: 10 Kasım 2023 Cuma
Yer: Cumhuriyet Meydanı
08.55: Çelenk sunumu
09.05: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi
Valiliğimiz himayesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek;
ANMA TÖRENİ
Tarih: 10 Kasım 2023 Cuma
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sabancı Kültür Merkezi - Konak
10.00 : Açılış
10.05 - 10.10 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.10 - 10.20 : "Anılarla Atatürk" Adlı Kısa Film Gösterimi
10.20 - 10.35 : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Baran'ın Konuşmaları
10.35 - 10.50 : Vali Dr. Sayın Süleyman Elban'ın Konuşmaları
10.50 - 10.55 : "İYTE'nin Uluslararası Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin
Gözünden Mustafa Kemal Atatürk" Adlı Video Gösterimi
10:55 - 11:05 : Şiir Dinletisi (İYTE Edebiyat Topluluğu)
Ümit Yaşar Oğuzcan "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum"
Cahit Külebi "Mustafa Kemal'in Mangası"
11:05 - 11:20 : Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (İYTE Polifoni Topluluğu)
11.20 - 11.40 : Zeybek Gösterisi (İYTE Halk Dansları Topluluğu)
11.40 - 12.00 : "Atatürk'ü Yeniden Düşünüyorum" Resim Sergisi