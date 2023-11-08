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Haberler İzmir İzmir Valiliği açıkladı: 10 Kasım anma programı

İzmir Valiliği açıkladı: 10 Kasım anma programı

İzmir'de 10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenleri düzenlenecek. İzmir Valiliği tarafından hazırlanan 10 Kasım anma programı açıklandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başlayacak tören, Sabancı Kültür Merkezi'nde devam edecek. Tören, şiir dinletisi, konser, zeybek gösterisi ile devam edecek ve resim sergisinin açılışı ile sona erecek.

HABER MERKEZİ
İzmir Valiliği açıkladı: 10 Kasım anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü için 10 Kasım Cuma günü saat 09.05 geçe hayat duracak.

İzmir Valiliği tarafından hazırlanan 10 Kasım anma programı şu şekilde;

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Tarih: 10 Kasım 2023 Cuma

Yer: Cumhuriyet Meydanı

08.55: Çelenk sunumu

09.05: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi

Valiliğimiz himayesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek;

ANMA TÖRENİ

Tarih: 10 Kasım 2023 Cuma

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sabancı Kültür Merkezi - Konak

10.00 : Açılış

10.05 - 10.10 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10.10 - 10.20 : "Anılarla Atatürk" Adlı Kısa Film Gösterimi

10.20 - 10.35 : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

Prof. Dr. Yusuf Baran'ın Konuşmaları

10.35 - 10.50 : Vali Dr. Sayın Süleyman Elban'ın Konuşmaları

10.50 - 10.55 : "İYTE'nin Uluslararası Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin

Gözünden Mustafa Kemal Atatürk" Adlı Video Gösterimi

10:55 - 11:05 : Şiir Dinletisi (İYTE Edebiyat Topluluğu)

Ümit Yaşar Oğuzcan "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum"

Cahit Külebi "Mustafa Kemal'in Mangası"

11:05 - 11:20 : Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (İYTE Polifoni Topluluğu)

11.20 - 11.40 : Zeybek Gösterisi (İYTE Halk Dansları Topluluğu)

11.40 - 12.00 : "Atatürk'ü Yeniden Düşünüyorum" Resim Sergisi

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