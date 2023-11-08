Narkotik köpeği ‘Aşil’ görev başında!

İzmir'de Narkotik ekipleri ve narkotik köpeği Aşil'in operasyonuyla durdurulan, A.S isimli kuryeye ait olan aracın içinden piyasa değeri 15 milyon liradan fazla 10 kilo 620 gram kokain ele geçirdi.

10 KİLO 620 GRAM KOKAİN

İSTANBUL'dan İzmir kendisine ait lüks jeeple piyasa değeri milyonu geçen 10 kilo 620 gram kokain maddesini İzmir'e getiren A.S. isimli kurye, narkotik köpeği Aşil'e takıldı. İzmir'de Narkotik Şube ekipleri tarafından istihbari çalışma kapsamında durdurulan A.S'nin aracının bagaj içinde, piyasa değeri 15 milyon liradan fazla 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheli A.S. gözaltına alınırken, ifadesi alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklandı.