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İzmir'de işçilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu! Her şey WhatsApp grubundaki şakalaşmayla başladı

İzmir'in Konak ilçesinde yapımı devam eden bir rezidansın inşaatında çalışan işçiler arasında WhatsApp grubu üzerinden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçilerden bazıları, WhatsApp grubunda yaptığı şakalar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek küfürleşmeye dönüştü. Küfürler üzerine inşaatta çalışan işçiler, kavga etmeye başladı. Yumruk yumruğa kavga eden işçiler, birbirlerine sandalye ve sopalarla da saldırdı.

İHA
İzmir’de işçilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu! Her şey WhatsApp grubundaki şakalaşmayla başladı

İzmir'in Konak ilçesinde yapımı devam eden bir rezidansın inşaatında çalışan işçilerin WhatsApp grubundaki şakalaşma ve küfürleşmeleri kavgaya dönüştü. İşçilerin yumruklu kavgasında sandalyeler havada uçuştu, meydan muhaberesini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konak ilçesinde inşaatı devam eden bir rezidansın yemekhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, WhatsApp grubunda şakalaşan işçiler daha sonra birbirleriyle küfürleşmeye başladı. Olayın büyümesi üzerine yemekhanede bir araya gelen işçilerin kavgası meydan muhaberesini aratmadı.

Yumruklaşan işçilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu. Yemekhaneyi birbirine katan kavga anları bir işçi tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; işçilerin yumruklaştığı ve birbirlerine sandalye fırlattığı yer aldı.

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