İzmir’den Gazze’ye insanlık köprüsü! Sağlık malzemeleri taşıyacak gemi yola çıkıyor

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik yapılan yardımlar için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yola çıkması beklenen gemiyle; ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını ulaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından gözler İzmir'den hareket edecek gemiye çevrildi. Alsancak Limanı'ndan yola çıkacak gemi için hazırlıklar son aşamaya gelirken, toplamda 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak geminin bugün Mısır El-Ariş Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.