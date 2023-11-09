İzmir’den Gazze’ye insanlık köprüsü! Sağlık malzemeleri taşıyacak gemi yola çıkıyor

Aynı zamanda burada çalıştırılacak personel içinde yine personel barınak üniteleri de mevcut. Öte yandan, barınak ünitelerimizde; mobil mutfaklar, aşevleri, mobil yatakhaneler mevcut. Oraya gidildiği zaman tam teşekküllü bir hastane şeklinde hizmet verilebilecek. Bunlar daha önce dünyada kendini ispatlamış kapasiteler. Dünyanın farklı ülkelerinde yine bu şekilde ağır iklim sahra hastanelerini kurduk. Onları hala işlettiğimiz noktalar mevcut. Burada da yine aynı şekilde daha güçlü bir kapasiteyle Gazzeli kardeşlerimize yardım etmek için Mısır El-Ariş Limanı'na doğru yola çıkacak.