İzmir Valiliği’nden 10 Kasım anması!

İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İzmir Valiliğince, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende "Anılarla Atatürk" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.

Vali Süleyman Elban, sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anarak başladı.

Atatürk'ün hayatında kahramanlık, hüzün ve mücadele dönemlerinin olduğuna işaret eden Elban, "Cumhuriyete kadar olan Atatürk'ün yaşadığı dönem bir kahramanlık dönemi. Çok küçük yaşta babasını kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu, sürekli kan kaybediyor ve sıkıntı içerisindeydi. Ülke topraklarının bir bölümü her gün elden gidiyordu. Doğduğu, büyüdüğü toprakların elden gidiyor olması da büyük bir hüzün dönemiydi." şeklinde konuştu.

Atatürk'ün Anadolu'nun işgal edilmesi üzerine Samsun'a çıkarak Kurtuluş Hareketi'ni başlattığını dile getiren Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, hem zorluk hem mücadele dönemiydi. Onun hayatı, Filistin'de, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla inanılmaz bir kahramanlık dönemi barındırıyor. Cumhuriyet'in kurulmasıyla dönemin çok daha ötesinde bir anlayışla yepyeni bir devlet kuruyor. 1938'de son nefesini verinceye kadar böyle bir devlet kurma, böyle bir müreffeh vatan inşa etme, her açıdan kalkınmış bir vatandaş topluluğu ortaya çıkarma hayaliyle mücadele etti ve bunu da başardı çünkü üzerinden 100 yıl geçti ve Cumhuriyet hala genç, hala dimdik ayakta, örnek gösterilen birçok gelişmiş ülkenin demokratik, hukuk değerleri açısından önde bir devlet. Atatürk'ün üçüncü dönemi var, biz ona sonsuzluk dönemi diyoruz."

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah ve fikir arkadaşlarına minnet ve şükran duygularının her geçen gün artarak büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Bugünün başarılarını ona ve canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçlu olduklarını belirten Baran, "Tüm zor şartlara rağmen güçlü bir inançla zafere odaklanıp yola çıkan Atatürk ve tüm dünyanın gıpta ettiği kurtuluş destanını yazan ecdadımız gibi bizler de aynı duygularla çalışacak, dünyanın içinden geçtiği değişim ve dönüşüm sürecini görecek, anlayacak ve ülkemiz ve milletimiz adına bu süreci en etkili şekilde yöneterek anlımızın ve aklımızın teriyle bugünün özü aydınlık geleceğimizi inşa edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından "İYTE'nin uluslararası öğretim üyeleri ve öğrencilerinin gözünden Mustafa Kemal Atatürk" adlı video gösterildi. Şiirlerin okunduğu programda Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan dinleti ve zeybek gösterisi sunuldu.

Ayrıca Sabancı Kültür Merkezi'nin giriş katında "Atatürk'ü Yeniden Düşünüyorum" adlı resim sergisi açıldı.

Törene Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.