İzmir’de 09.05’te hayat durdu! Atatürk, İzmir ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Kent genelinde sirenlerin çalındığı saygı duruşuna denizdeki tekneler, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

İzmirliler, Konak Meydanı'nda "7'den 77'ye İzindeyiz" kareografisi oluşturdu.

UŞAK

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törene katılanlar ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunup, gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından tören tamamlandı.

Törene, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile protokol üyeleri katıldı.

MANİSA

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşu başladı. 2 dakika süren saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Ünlü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla Fatih Sergi Salonu'ndaki "Ata'mın izinde 100. yıl" konulu resim sergisi açıldı.

AYDIN

Valilik önünde düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalınmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinletildi.

Programa CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile protokol üyeleri katıldı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar, Kültür Merkezi'nde Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Ulu çınar ulu önder" isimli oratoryo gösterisini izledi.

DENİZLİ

Pamukkale Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar saatler 09.05'e geldiğinde saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunup, gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi.