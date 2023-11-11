  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 32 ilde aranan suç makinesi Eşrefpaşa’da yakayı ele verdi

32 ilde aranan suç makinesi Eşrefpaşa’da yakayı ele verdi

FATİH ŞENDİL
32 ilde aranan suç makinesi Eşrefpaşa’da yakayı ele verdi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, 32 şehirde 83 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık dosyasından dolayı aranan suç makinesi M.G.'yi kovalamaca sonrasında gözaltına aldı. Ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda M.G'nin kaldığı evi tespit etti. Operasyon için düğmeye basan polis, evin çevresini kontrol altına aldı. Kaçmaya çalışan zanlı, birkaç dakikalık kovalamacanın sonunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında polise zorluk çıkaran M.G. işlemleri tamamladıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Suç makinesi M G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA