32 ilde aranan suç makinesi Eşrefpaşa’da yakayı ele verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, 32 şehirde 83 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık dosyasından dolayı aranan suç makinesi M.G.'yi kovalamaca sonrasında gözaltına aldı. Ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda M.G'nin kaldığı evi tespit etti. Operasyon için düğmeye basan polis, evin çevresini kontrol altına aldı. Kaçmaya çalışan zanlı, birkaç dakikalık kovalamacanın sonunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında polise zorluk çıkaran M.G. işlemleri tamamladıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Suç makinesi M G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.