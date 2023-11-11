Tire’de priz paniği

İzmir'de Tire'ye bağlı Somak köyünde, tamirata gittiği bir evin prizine gizli kamera yerleştirdiği ve onu da cep telefonu ile bağlantılı hale getirdiği belirtilen M.A. adlı 55 yaşındaki elektrikçinin foyası tesadüfen ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan bir vatandaş evindeki bir prizde yaşanan küçük çaplı elektrik arızasının ardından 'acaba kendim tamir edebilir miyim' diyerek eline aldığı tornavida ile arızalı prizi sökmeye başladı. Arızalı prizde tıpkı casus filmlerinde olduğu gibi gizli kamera olduğunu fark etti.

BAŞKA EVLER DE ARAŞTIRILACAK

Mahremiyetinin taciz edildiğini belirten vatandaş soluğu Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'nda aldı. Söz konusu evde daha önce meydana gelen elektrik arıza ve işlerinin aynı köyde ikamet eden M.A. tarafından tamir edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.A'nın, prizdeki kamera ile bağlantılı olduğu ve istenildiğinde ortamın cep telefonundan görüntülendiği anlaşıldı. Çevre köylerde pek çok kişinin elektrik, elektronik işlerini yaptığı öğrenilen şüphelinin başka bir eve gizli kamera yerleştirip yerleştirmediği ise araştırılmaya başlandı.