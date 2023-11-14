Aynı nakarat!

İzmir'de etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

YÜRÜMEK GÜÇLEŞTİ

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu. Çanakkale'de de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından dün sabah saat 08.00 itibariyle sağanak yağış başladı.

Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

MUĞLA SELE TESLİM

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi. Kurtarma çalışması sonrası sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.