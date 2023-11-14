İzmir’de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! ’Mürekkep sökücü’ etiketiyle satışa sunmuşlar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 1-10 Kasım tarihleri arasında sahte içki üretimi ile ilgili çalışmalar yürüttü. Polis, yılbaşı öncesi merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunulan sahte etil alkollerin bulunduğu adreslere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton sahte etil alkol, 57 bin adet sahte etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi.