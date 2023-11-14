  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 'Mürekkep sökücü' etiketiyle satışa sunmuşlar

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 'Mürekkep sökücü' etiketiyle satışa sunmuşlar

İzmir'de ekipler tarafından ylbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin sahte alkolleri 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sunduğu belirlendi.

İHA

İzmir'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda, 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin sahte alkolleri alkolleri 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sundukları tespit edildi.

İzmir’de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! ’Mürekkep sökücü’ etiketiyle satışa sunmuşlar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 1-10 Kasım tarihleri arasında sahte içki üretimi ile ilgili çalışmalar yürüttü. Polis, yılbaşı öncesi merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunulan sahte etil alkollerin bulunduğu adreslere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton sahte etil alkol, 57 bin adet sahte etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi.

İzmir’de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! ’Mürekkep sökücü’ etiketiyle satışa sunmuşlar

10 MİLYON LİRA KAMU ZARARI ENGELLENDİ
Öte yandan ele geçirilen sahte etil alkollerden yaklaşık 120 bin şişe sahte içki imal edileceği belirlenirken 10 milyon liraya yakın kamu zararının da engellendiği öğrenildi.

İzmir’de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! ’Mürekkep sökücü’ etiketiyle satışa sunmuşlar

Operasyonlar çerçevesinde, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA