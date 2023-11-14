İzmir’den Gaziantep’e fil hibe edilecek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gündem olan 'dişi fil' ihtiyacını İzmir karşılayacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 1 adet Asya dişi fili hibe edilmesine ilişkin önerge komisyonlara gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumda gündeme Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda 1 adet dişi Asya filinin İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan hibe edilmesi maddesi damga vurdu.

İlgili maddenin komisyonlara gönderilmesiyle AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Başkan Erdoğan ile yaşadığı diyalogla manşetlere taşınan dişi fil ihtiyacına İzmir çare oldu.

ÖNERGE VERİLDİ

Önergede, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi doğrulusunda, İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü taşınır (demirbaş) kayıtlarında bulunan ve önerge ekinde yer alan protokolde belirtilen "1 adet Dişi Asya Fil"in nakliyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olmak üzere hibe olarak verilebilmesi hususunun görüşülmesi" ifadeleri yer alırken fil hibesinin komisyonlarda görüşüldükten sonra meclisten onay alması bekleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Anadolu Yazarlar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında Başkan Erdoğan'dan hayvanat bahçesine dişi fil istediğini aktarmıştı.