Üniversiteli kadınlardan eğitime büyük destek

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İzmir Şubesi, uzun yıllardır başarılı çalışmaları ile dikkat çekiyor. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı M. Esen Alpagut, "Kadın ve kız çocuklarımızın çağdaş eğitime eşit şekilde ulaşıp, mesleki ve ekonomik anlamda bağımsızlıklarının önünü açmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

TÜKD'nin 19 Aralık 1949'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kurulduğunu hatırlatan Alpagut, derneğin İzmir Şubesi'nin, Ekim'in ilk haftasında 2023 Avrupalı Üniversiteli Kadınlar Birliği Konferansı'na ev sahipliği yaptığını söyledi. Alpagut, "Konferansın ana teması 'Barış, Eşitlik, Dayanışma ve Kadın' olarak belirlenmişti. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında el birliği ile örnek bir çalışma sergileyerek, Cumhuriyetimizin kadınlara kazanımlarını, Türk insanının değerini uluslararası katılımcılara başarıyla anlattık" dedi