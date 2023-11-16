‘Soyer yeniden aday olursa İzmir kan ağlar’

CHP kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek 2024 yılı yerel seçimlerinde yeniden aday gösterileceğine kesin gözü ile bakan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'Değişim' sloganıyla partinin başına Özgür Özel'in gelmesinin ardından 'Sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum' şeklinde açıklama yaparak herkesi şaşırttı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olan Soyer'in CHP'den yeniden başkan adayı gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

İzmirliler sosyal medyada kendilerine yöneltilen 'Sizce Tunç Soyer tekrar aday olmalı mı?' sorusuna 'Kesinlikle hayır', 'Sana da bay bay Tunç', 'Varlığı da bir, yokluğu da bir' gibi ilginç cevaplar verdi.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar

- ZELİS_DURMAZ35: "Valla mahallemize yaptığı hiçbir şey görmedik adını bile duymak istemiyorum"

- TURAN53OKUMUS: "Fark etmez CHP'den kimin olacağı zaten çalışmıyorlar"

- UMİTAYDİN3552: "İzmir şu an ağlıyor, yeniden aday olursa kan ağlar"

- HASANBEZİRGAN: "Kesinlikle hayır"

- SEVGİOVDUR: "Keşke kendisi çekilse ve kimse üzülmese"

- HUSEYİN.ERTEKİN: "Mümkünse siyaseti bıraksın"

- MMOFFİCİAL3435: "Aday olsun diyenler bence bir psikoloğa görünün, ruh haliniz iyi değil, ha bir de akıl sağlığınıza dikkat edin"

- SALİHYENİ35: "Yorumlarda neredeyse hepsi hayır diyor bu kadar hayır diyen kişi içinde Tunç Soyer sınıfta kalmış belli"

- EEERTAN: "Bence Tunç Soyer İzmir'i terk etmeli"

- MER35GSLİ: "Bir daha İzmir'e gelmesin mümkünse"

- YANLİZ.ADAMM35: "Biraz gururluysa İzmir'i seviyorsa olmamalı"

- HATİCESERDARCAKİR: "Asla!

İzmir'in hayrı için bıraksın bu işleri"

- MURAT_AKCAY0390: "Çok şükür bi icratını görmedik. Saygılar"

- SVNCNGNR: "Tunç başkan yapamıyor zorlamasın"

- HDENİZ68: "Sana da bay bay Tunç..."