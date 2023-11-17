Böbrek nakliyle hayata tutundu

İZMİR'DE görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Volkan Balat, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Dr. Balat'a 17 yıl önce genetik geçişli "polikistik böbrek hastalığı" teşhisi konuldu. Yıllarca ilaç tedavisi gören Balat'ın 7 ay önce diyaliz tedavisine başlanmasına karar verildi. İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir kişinin böbreğinin uyumlu olduğu tespit edildi. Volkan Balat'a kadavradan alınan böbrek nakledildi. Balat, 1 ay sonra olumlu karar verilirse görevine dönecek.