İzmir Metrosu raydan çıkıp duvara çarptı

İZMİR'DE yaşanan metro kazası yürekleri ağızlara getirdi. Büyükşehir Belediyesi şirketinin işlettiği metro raydan çıktı, vagonlarından biri büyük bir gürültü ile istasyon duvarına çarptı.

Metro ile yolculuk yapan yüzlerce insan canını kurtarmak için panik içerisinde vagonlardan çıkarken, çarpmanın şiddeti ile 3 kişi yaralandı.

EVKA 3 yönüne giden metro trenine ait vagonlardan biri, Sanayi istasyonuna yaklaşırken bir anda kontrolden çıktı. Vagonun, raylardan kaynaklanan bir sorun nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilirken, iki setlik vagon, büyük bir gürültü ile istasyon girişindeki beton duvara çarptı. Büyük bir mucize eseri kaza ucuz atlatıldı.