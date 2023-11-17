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İzmir'de metro seferleri normale döndü

İzmir Metrosu'nda dün yolcu treni raydan çıkarak duvara çarpmış ve seferler aksamıştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada metro seferlerinin normale döndüğü belirtildi.

İHA
İzmir’de metro seferleri normale döndü

İzmir Metrosu'na ait yolcu treninin dün raydan çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından, seferlerin bugün normale döndüğü açıklandı.

Dün Bornova ilçesi Sanayi İstasyonu'nda meydana gelen kazada, Fahrettin Altay Metro İstasyonu'ndan Evka-3 istikametine gitmekte olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu İzmir Metro yolcu treni seyir halindeyken raydan çıkarak duvara çarptı. Yolcuların panik yaşadığı kazada vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada tren içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken, adrese gelen İzmir Metro A.Ş. görevlilerince kazanın yaşandığı bölgede teknik çalışmalar başlatıldı. Seferler Evka-3 yönüne geçici süreliğine durdurulurken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise, seferlerin bugün itibarıyla yeniden normale döndüğü belirtildi. Açıklamada, "İzmir Metrosu'nda seferler normal seyrinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, iyi günler dileriz" denildi.

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