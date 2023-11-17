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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji'den İzmir'e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji, İzmir'de bazı ilçelerde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DHA AA

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Cumartesi ilk saatlerden itibaren İzmir merkez ve kıyı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

BATI KARADENİZ, MARMARA, EGE VE AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI
Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin genelinde kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına" şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde akşam saatlerinden sonra güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Güney Ege'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde kuzeyinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İzmir’e fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile pazar günü günün ilk saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) "fırtına", yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) "kuvvetli fırtına" öngörülüyor.

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