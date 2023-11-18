Maganda düğünde dehşet saçtı

Menemen'de bir düğünde korkunç anlar yaşandı. Pompalı tüfekle düğünde ateş açan bir kişi 16 yaşındaki Aytekin Elkatmış'ın ölümüne neden oldu. 7 kişiyi de yaraladı.

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturma sonucunda, olayın gerçek nedenini ortaya çıkardı. Menemen'de sokak düğünün bitirilmesini isteyen Metin S. adlı kişi, düğün sahiplerinin "hayır" demesiyle deliye döndü. Evine gidip pompalı tüfeğini aldıktan sonra gelişi güzel sağa sola ateş eden 18 yaşındaki Metin S. Aytekin Elkalkmış'ın ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri kaçan Metin S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.