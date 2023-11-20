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İzmir'den Hatay'a giden otobüs alev topuna döndü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İzmir'den Hatay'a giden seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Şoför, durumu fark ederek 40 yolcuyu tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
İzmir’den Hatay’a giden otobüs alev topuna döndü

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halinde yolcu otobüsü alev aldı. Şoför 40 yolcuyu tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Hatay'a seyreden Abdullah Yalman idaresindeki 31 AJD 431 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak 40 yolcuyu tahliye etti.

Bu sırada alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürürken, olay il e ilgili soruşturma başlatıldı.

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