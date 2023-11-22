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Haberler İzmir Ekiplerin dikkatinden kaçmadı! İzmir'de bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Ekiplerin dikkatinden kaçmadı! İzmir'de bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekipler kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Arama yapılan bir araçta 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA
Ekiplerin dikkatinden kaçmadı! İzmir’de bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takibe alınan otomobil, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.

Yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ile 41 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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