İşçiler maaşını alamadı, Çiğli çöple doldu taştı

İzmir Çiğli Belediyesi'ndeki temizlik işçileri, maaşları zamanında yatmadığı için iş bıraktı. Personel göreve çıkmayınca ilçede cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. ÇİBEL şirketinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının aylardır zamanında yatmadığını, bu ayki maaşları da gecikince iş bıraktıklarını ifade etti. Çöplerin ne zaman toplanacağını merak eden vatandaşlar ise eylemin bir an önce son bulmasını istedi.

CHP'li Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çİ- BEL şirketi bünyesinde çalışan temizlik işçileri, geçen Haziran ayından bu yana maaşların düzenli yatmadığını, Kasım'ın 19-20'si gibi hesaplarına yatırılması gereken bu ayki maaşlarının CHP'li başkan Utku Gümrükçü'nün söz vermesine rağmen halen yatmadığını belirterek eylem kararı aldı.

Belediyenin borç batağında olmasına rağmen Gümrükçü'nün seçim yatırımı olarak işçi almaya devam ettiğini, bu nedenle mevcut işçilerin maaşlarını da ödemekte zorluk çektiğini iddia eden temizlik işçileri, maaşları yatana kadar sokaklardaki çöpleri toplamayacaklarını söyledi.

BUGÜN ÖDENECEĞİ SÖYLENDİ

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube üyesi temizlik işçilerinin yanı sıra park ve bahçelerin bakımından sorumlu işçilerin de eyleme katıldığı öğrenildi. Sendika ile belediye yetkilileri arasında yapılan görüşmede uzlaşı sağladığı, işçilere maaşlarının bugün (24 Kasım) ödeneceği öne sürüldü.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Eylem nedeni ile Çiğli'nin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşurken, her eylemde çöpleri toplanmadığı için mağdur olduklarını anlatan vatandaşlar, "Daha önce de yaz sıcağında benzer bir eylemden dolayı mağdur olmuştuk, yeter artık. Biz belediyeye vergilerimizi zamanında ödüyoruz ancak yeterli hizmet alamıyoruz" diye isyan etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geçtiğimiz 17 Kasım'da iş kadını İlkay Kaymakçıoğlu ile görkemli bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Nikah törenine çiftin aileleri, iş arkadaşları ve siyasiler katılmıştı.