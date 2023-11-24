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Haberler İzmir Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İzmirliler dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İzmirliler dikkat

Meteoroloji'den alınan son dakika İzmir haberine göre, 25 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde fırtına çıkacak. Yapılan uyarıda olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

DHA
Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İzmirliler dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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