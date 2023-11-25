Foça Belediye Başkanı Gürbüz’e soruşturma

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eski belediye başkan yardımcısı İsmail Ası hakkında görevi kötüye kullanma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı yıkım kararlarını yerine getirmeme iddialarından soruşturma açılmasına izin verdi. Soruşturma sürecinin sonunda Gürbüz ve Ası hakkında suç duyurusunda bulunup bulunulmayacağına karar verilecek.

ALİ RIZA KOÇER'E YAPILAN SALDIRI

GÜRBÜZ daha önce Çiğli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in saldırıya uğraması ve ilçede esnaflık yapan bir manavın bacağından vurdurulmasını azmettirdiği iddiasıyla yargılanmış ve beraat etmişti. Ancak dosyanın istinafa taşınması nedeniyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozmuştu.