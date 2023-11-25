İZBETON’a ihalesiz kentsel dönüşüm uyarısı

KAMU idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarının maddi gelir ve giderlerini denetleyen Sayıştay, İzmir'deki belediyelere dair 2022 yılına dair olan raporunu açıkladı. Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş'ye dair (İZBETON) raporunu da açıkladı.

3'ÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLEMEZ

UZUNDERE Mahallesi 3. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı, Örnekköy 3. 4. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı, Aktepe Emrez 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı yapım işlerine ilişkin olarak Sayıştay, bu yapım işlerinin ilgili kanunlara göre üçüncü şahıslara mevzuata aykırı olarak ihalesiz devrettiğine ilişkin raporda not düştü. Sayıştay, bu alanların protokol imzalanarak üçüncü şahıslara verilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.