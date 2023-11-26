Cevdet Çayır adaylığını açıkladı

AK Parti Bornova'da Meclis üyeliği, önceki dönem ilçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı yapan Cevdet Çayır, Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı. Cevdet Çayır'ı adaylık açıklamasında Bornova Meydanında bulunan Esnaf Odaları Başkanları, dernek başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, iş insanları, AK Partili ve MHPli siyasetçiler olmak üzere yaklaşık bin kişilik coşkulu kalabalık karşıladı.

'SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIM'

Partililerin ve vatandaşların kendisine aday adayı olması için ısrar ettiğini ve bunun sonucunda başvuruda bulunduğunu ifade eden Çayır, amacının Bornova'ya ve Bornovalılara hizmet etmek olduğunu açıkladı. Çayır, Genel Merkez tarafından kendisi ya da başka biri aday gösterilirse sonuna kadar destek olacağını da ifade etti.