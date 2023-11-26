Çiğli’de çöp krizi bitmedi

İZMİR Çiğli Belediyesi'ndeki temizlik işçileri, maaşları zamanında yatmadığı için yaptığı iş bırakma eyleminin ardından yaşanan çöp toplama krizi devam ediyor. Personel göreve çıkmayınca ilçede cadde ve sokaklarda oluşan çöp dağları daha da büyüdü.

VATANDAŞ DURUMA İSYAN ETTİ

ÇİBEL şirketinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının aylardır zamanında yatmadığını, bu ayki maaşları da gecikince iş bıraktıklarını ifade etmişti.

VATANDAŞLAR dün daha da büyüyen çöp dağlarına isyan etti. Bu arada beklenen açıklama ise, öğleden sonra geldi. Çiğli Belediyesi bir açıklama yaparak maaşların yüzde 95'inin ödemesinin yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Çiğli Belediyesi emekçilerimizin maaşları her ayın 20'sinde ödenir. Bu ay ana hizmet binası haricindeki emekçilerin maaşları 23 Kasım tarihinde ödenmiştir. 24 Kasım tarihinde ise geri kalan emekçilerimizin maaşları ödenerek, yaklaşık yüzde 95'inin ödemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda bugün başta temizlik olmak üzere bir çok belediye hizmetinin sağlanması konusunda çalışmalarımızın devam edeceğini bildiririz" denildi.