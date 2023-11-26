Ver arabayı, yap kaçağı!

FOÇA Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında açılan soruşturmanın detayları belli oldu. Müfettişlerin raporunda, parsel sahibi tarafından Foça Belediyesi'ne bağışlanan araçla kaçak yapılara göz yumulduğu ifade edildi.

KAÇAKLARA GÖZ YUMULMUŞ

RAPORA göre; Başkan Gürbüz ve diğer belediye bürokratları, belediyeye yapılan araç bağışı karşılığında Ali Öner Erdoğdu'ya ait Foça Kozbeyli Mahallesi 528 parselde projeye aykırı olan inşa edilen kaçak eklentileri göz yummakla suçlanıyor. Raporda söz konusu parselde yapı ruhsatında yer almayan yüzme havuzu, havuzun üzerine kapatan çelik konstrüksiyon çatı, üzeri sazla kaplı demir doğramadan imal tek araçlık otopark, sera, istinat duvarları, üstü çelik konstrüksiyon çatılı yanları açık barbekü, depo binası, ahşap sahne platformu bulunduğu belirtildi.

ARAÇ ŞARTSIZ BAĞIŞLANDI

SÖZ konusu yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21'nci maddesine aykırı olduğu ifade edildi. Raporda taşınmaz sahibi olan Ali Öner Erdoğdu'nun 13 Şubat 2020 tarihinde Foça Belediyesi'ne 35 GD 9049 tescil plakalı aracını şartsız bir şekilde bağışladığı bilgisi yer aldı.

BÜROKRATLARA DA SORUŞTURMA İZNİ

SORUŞTURMA kapsamında dönemin Foça Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası, dönemin Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürü Altan Kurtpınar, dönemin Foça Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sevilay Altun, o dönem Foça Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Hande Çelik, inşaat teknisyeni olarak çalışan Cemal Demirbaş ve teknisyen memur olarak çalışan Canan Acar hakkında da soruşturma izni verildi.