Felaket önlenebilirdi

İzmir Kordon ve Alsancak'ta yaşanan su baskınları, Buca Belediye eski Başkanı ve İzmir eski Milletvekili Cemil Şeboy'un 2018'de sunduğu projeyi akıllara getirdi. İzmir Kordon'da Ocak 2018'de de şiddetli dalgalar nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Denizin böyle güçlü dalgalarla taşmasına yapacak bir şey yok" diye açıklama yapmıştı.

YENİ ASIR MANŞET YAPTI

Cemil Şeboy ise, o dönem Yeni Asır'a bu taşkınlar için geliştirdiği ve 1999'da Buca Belediye Başkanıyken dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sunduğu projeyi anlatmıştı. Kordon'da her lodosta yaşanan bu çilenin çok basit bir yöntemle önlenebileceğini dile getiren Şeboy, "Birinci Kordon'daki mevcut setler kaldırılıp yerlerine 2 metrelik kavisli beton setler konulması gerekiyor. Dalgalar bu kavisli setlere çarparak denize geri gidecek. Yani mevcut beton setler sadece 50-60 santimetre yükselecek. Aslında yapılacak şey basit" demişti. Kordon'daki proje ile ilgili 1999'da Büyükşehir Başkanı Piriştina'yı ikaz ettiğini hatırlatan Şeboy, "Bak burayı su basar, dalgalar gelir' dedim. Krokiyi çizdim ve kendisine verdim" ifadelerini kullanmıştı.