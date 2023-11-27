İzmir’i deniz bastı!

İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte deniz taştı, kent Venedik'e döndü. Şiddetli yağmur nedeni ile yollar ve park halindeki araçlar sulara gömüldü. Çok sayıda işyeri, apartman ve dükkanı su basarken, cadde ve sokakta mahsur kalanlar bot ve ATV'lerle kurtarıldı. Konak ve Karşıyaka'da hayat adeta felç olurken, İzmir'de yaşanan afet yüz milyonlarca liralık zarara yol açtı.

SOKAKLARA KADAR ULAŞTI

Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, sahildeki milyonluk sitelerin bahçeleri, apartman girişleri ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Burada da birçok işyerini su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı göze çarptı.

DÜKKANLAR SUYA BATTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir'de, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. İzmirliler şahit oldukları afet manzaraları karşısında şoke oldu. Cadde ve sokaklar sağanak yağışla birlikte kısa sürede göle döndü. Park halindeki binlerce liralık araçlar sular altında kaldı. Özellikle Konak Birinci Kordon'daki eğlence mekanları ile Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki restoran, ayakkabı, çanta, terlik ve giyim mağazalarını deniz suyu basması nedeni ile büyük maddi zararlar yaşandı.

ARAÇLAR SU ALTINDA

Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi'nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı. Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı. Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ancak birçok lüks araç sular altında kaldı. Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kurye de zor anlar yaşadı.

SÜRÜKLENEN EŞYALAR TOPLANDI

Özellikle 1. Kordon'da bulunan işyerlerine ait masa ve sandalyeler dağıldı. Oluşan akıntıda denize doğru sürüklenen masa ve sandalyeleri çalışanlar topladı.

EVE DÖNEMEYİNCE ORACIKTA UYUDU

Önceki gece eğlence mekanlarından çıkan vatandaş ve çalışanlar evlerine dönmekte güçlük çekti. Suları aşamayacağını anlayan bir vatandaş çareyi bir dükkanın önündeki masada uyumakta buldu.

MAVİŞEHİR'DE BİR VATANDAŞ KANOYLA DOLAŞTI

Etkili olan fırtına sebebiyle İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir'de deniz taşarken bir kişi site içerisinde kano ile dolaştı.

Sokak ve caddeleri göle çeviren sel suları vidanjörlerle tahliye edilmeye çalışıldı.

GÜN BOYU ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Kıyı şeridine yakın Konak Birinci ve İkinci Kordon ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi adeta Venedik'e döndü. Restoranların sular altında kalan masa ve sandalyeleri oluşan akıntıda suda yüzerken, Talatpaşa Bulvarı da sel suları nedeni ile uzun süre trafiğe kapatıldı. Hafta sonu olması nedeni ile eğlence mekanlarında olan vatandaşlar, aniden bastıran sağanak yağışla Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar zodyak bot ve ATV'ler aracılığıyla kurtarıldı. Gün boyu Karşıyaka ve Konak'ta zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı.

İZTO VE EBSO'DAN DESTEK ÇAĞRISI

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'deki felakette zarar gören işletmeciler için destek çağrısında bulundu. Yorgancılar, Başkan Erdoğan'ı sosyal medyadan etiketleyerek, "Yağış ve deniz taşması nedeniyle kentimizde yaşanan felaket, vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi. Taşkının etkilediği yerler özel bölge ilan edilmeli" ifadelerini kullandı.