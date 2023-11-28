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İzmir'de eğlence mekanındaki kavganın 6 şüphelisi tutuklandı

İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polisin tutukladığı 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İHA
İzmir’de eğlence mekanındaki kavganın 6 şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olay edinilen bilgiye göre, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 TUTUKLAMA

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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