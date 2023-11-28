TÜMKİAD İzmir’in hedefi tarım üniversitesi

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği'nin (TÜMKİAD) İzmir İl Başkanlığı'nın açılış kongresine, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, TÜMKİAD İzmir İl Başkanı Ahmet Kirazdiken, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, TÜMKİAD İl Başkanları ile üyeler katıldı.

SEFERBERLİK BAŞLATILACAK

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında TÜMKİAD'ın 42'nci şubesi olmaktan gurur duyduklarını belirten İzmir İl Başkanı Ahmet Kirazdiken, Türkiye'nin en önemli iş dünyası derneği olduklarının altını çizdi. Kürsüden konuklara seslenen Kirazdiken, "Bugün burada ülkemizde milli bir ekonomik seferberlik başlattığımızı duyurmak istiyorum. Hiç bir siyasi ayrım yapmadan tüm iş insanlarıyla birlikte harekete edecek bir yolculuğu başlatıyoruz" dedi. İzmir'i sadece yurt içinde değil yurt dışında da etkin bir şekilde tanıtmak için harekete geçeceklerini aktaran Ahmet Kirazdiken, "İhracatçılarımızdan çiftçilerimize kadar her alanda üreticilerimize destek olacağız. Üretim kooperatifleriyle, kadın kooperatiflerinin dünyaya entegre olması için çalışmalar yaparken tarım ve gıda yatırımlarının artması için projeler hazırlayacağız" diye konuştu.

KÖY ENSTİTÜSÜ MODELİ

Ülkemiz için tarımsal kalkınmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Kirazdiken, "İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki müthiş verimli topraklarımızın doğru kullanımı ve doğru ürünlerin yetiştirilmesi için Tarım Üniversitesi'ni kurmak istiyoruz. Bu üniversitemiz tıpkı eski dönemdeki köy enstitüleri gibi olacak; normal eğitimlerin yanı sıra, tarım üzerine her türlü ders de yapılacak. Bu üniversitenin ülkemizin tarımsal üretimine ve üreticilerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ise derneğin hedefleri arasında Türkiye'deki gençlerin başka ülkelere bel bağlaması olduğunu söyleyerek, bu beyin göçünün engellenmesi gerektiğini açıkladı. Tanrıkulu, "Pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu alanda Ege Bölgesi ve İzmir son derece önemli bir konumda. İl Başkanımız Ahmet Kirazdiken'in de ailesiyle birlikte tarım sektöründe faaliyet göstermesi tarım üniversitesi fikrinin de olgunlaşmasını hızlandırdı. Bu ülkenin bir tarım üniversitesine acilen ihtiyacı var. Ancak bu sayede köylerimiz yeniden küllerinden doğacaktır" dedi.

ÖNCE KÖY ZENGİNLEŞECEK

Böyle bir üniversitenin İzmir gibi Türkiye'nin en verimli topraklarına kurulması gerektiğini kaydeden Genel Başkan Tanrıkulu, "En zeki öğrencileri ve dünyanın en iyi hocalarını bu üniversitelere getirip hayvancılığı, tarımı öğrettikten sonra o gençlerin de sattığı üründen hak ettiği paralı aldığı zaman o köy o zaman bizim köyümüz olur. Yoksa köyleri zenginleştirmeden şehirleri zenginleştiremezsiniz. Ortak noktamız Atatürk, bayrak ve millet olduğumuz sürece kimse bu ülkeyi geri bırakamaz" diye konuştu.

TÜM İLÇELERE TEMSİLCİLİK

Farklı sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir üye profiline sahip olduklarını kaydeden TÜMKİAD İzmir İl Başkanı Ahmet Kirazdiken, "TÜMKİAD olarak İzmir'de iş dünyası için dernek bünyesinde 81 ayrı ticari komite oluşturarak farklı sektörlerin nabzını tutacağız. 2024 yılı sonuna kadar İzmir'in tüm ilçelerinde birer temsilcilik açmayı planlıyoruz. TÜMKİAD İzmir İl Başkanlığı olarak Ege Bölgesi'ndeki diğer illerde kurulacak yeni şubelerimizle birlikte yapılanmamızı tamamlamayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.