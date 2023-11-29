İzmir’de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ozan Abay Caddesi üzerinde, İbrahim Bedir (32) yönetimindeki 35 ARZ 177 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 35 R 4856 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobilde bulunan bir kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi.