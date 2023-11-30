İzmir’deki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 tutuklama

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde M.E. ve B.A. kontrolündeki iki aracın iller arası şüpheli seyirlerini tespit etmişti.

Ekiplerce takibe alınan araç, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişeleri mevkiinde durduruldu. Kemalpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde şüpheli araçlarda yapılan aramalarda; 99 adet tabanca gövdesi, 99 adet tabanca sürgüsü, 96 adet tabanca namlusu, 97 adet icra mili, 97 adet icra mili yatağı, 97 adet icra mili yayı ve 97 adet emniyet pimi ele geçirilmişti.

Söz konusu parçaların birleştirilmesi sonucu 96 adet çalışır vaziyette tabanca ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDILAR

İzmir polisince yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütü çökertilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.