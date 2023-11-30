Kordon cephesi

ESNAF YIĞINAK YAPTI

İZMİR'DE pazar günü yağış ve deniz kabarması yüzünden Alsancak ve Karşıyaka'da yaşanan su taşkını felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken dün meteorolojiden yapılan şiddetli yağış uyarısı paniğe neden oldu.

1. Kordon, 2. Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile bu caddelere paralel sokaklardaki restoran, kafe ve mağazalarda kum torbalarıyla önlem alındı.

Yıllardır sorunu çözecek altyapı yatırımlarını yapmadığı gibi ev ve işyerleri sular altında kalanlara da gerekli desteği veremeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ümidi kesen işletme sahipleri restoranlarının önüne yığınak yaptı.

İzmirlileri sel sularıyla boğuşurken yüz üstü bırakıp Polonya'ya giden Soyer, öncesinde kısa bir süreliğine Alsancak'a gelip 'çalışıyor' pozu vermişti

1. Kordon'da yer alan Subay Orduevi yetkilileri, otopark girişini sel baskınından korumak için onlarca kum çuvalı ile yaklaşık 1.5 metre boyunda set ördü. Savaş alanlarındaki asker siperlerini andıran bu ilginç görüntü, İzmirli vatandaşların dikkatini çekti.

KUM TORBASIYLA SİPER

PAZAR günü yaşadıkları felaketin tekrarlanmasından korkan Kordon esnafının, kendi çabalarıyla işyerlerinin önünde kum çuvallarıyla önlem alması dikkat çekti. Öte yandan yoğun şekilde otopark olarak kullanılan ve bazı günlerde yer bulmakta güçlük çekilen Kordon'da dün yeller esiyordu.

Pek çok kişinin hafta sonu gerçekleşen deniz kabarması riskini yaşamamak için araçlarını buraya koymadığı ve otoparkların boş kaldığı gözlendi