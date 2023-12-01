İzmir’in merkezinde dehşet anları

İZMİR'İN Konak ilçesinde sokaktaki kalabalığa aldırmadan tartıştığı kişiyi tabancayla vuran saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet Fırfır, Gökhan Kaya'yı ve kardeşi Rıdvan Kaya'yı yakın mesafeden önce bacağından vurdu daha sonra da arkasından ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar panik yaşadı.

KAMERAYA YANSIDI

Gözaltına alınan Ahmet Fırfır'ın, kavganın ikinci el telefon sebebiyle çıktığını söylediği öğrenildi. Yaralanan Gökhan Kaya ve Rıdvan Kaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Fırfır'ın Kaya kardeşleri yakın mesafeden vurduğu, sonra da arkasından ateş açtığı görünüyor. Silah seslerini duyan vatandaşların yaşadığı panik anı da dikkat çekti.