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Haberler İzmir ‘Bu zincirler kimseye saadet getirmez’

‘Bu zincirler kimseye saadet getirmez’

FATİH ŞENDİL
‘Bu zincirler kimseye saadet getirmez’

Türkiye gündemindeki fon vurgunu iddialarının ardından 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu adı tekrar gündeme geldi. Dolandırıcılıktan 10.5 yıl hapis yatan Şeranoğlu, "Benim sistemim katılımla ev almaya benziyordu, kimseyi mağdur etmedim" dedi.

'PARA KAZANMA HIRSI'

Dolandırıcılık şebekelerinin arttığına dikkat çeken Şeranoğlu, "Mantar gibi türediler. İnsanlar para kazanma hırsı ile rehavete kapılıp hemen paraları teslim ediyorlar. Bu zincirler saadet getirmez. Para kazanmak isteyen mesleğine, işine yatırım yapsın" diye konuştu.

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