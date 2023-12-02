Kadın katillerinin korkulu rüyası

GÖNÜLLÜ BİR SAVAŞÇI

Kadına şiddet, maalesef toplumumuzun kanayan bir yarası. Sibel Önder ise hemcinslerine yönelik şiddete savaş açan hatta bu yolda 'yılın kadını' ödülünü almış korkusuz bir avukat. İzmir başta olmak üzere bölge illerde öldüresiye dayak yiyerek sakat kalan 36 kadın ile eşi ya da sevgilisi tarafından katledilen 24 kadının ailelerine gönüllü olarak avukatlık yapıyor.

'PEŞLERİNDE OLACAĞIM'

"Ne olursa olsun, son nefesime kadar hemcinslerim için mahkeme salonlarında savaş vereceğim. Kadın katillerinin en ağır cezaları alması için çaba göstereceğim" diyen Önder, en zorlu davalardan bile zaferle çıkıyor. Gördüğü şiddet yüzünden vücudunun bir uzvunu kaybetmiş 36 kadının müvekkili olan Önder, onların hayatını karartanların peşini bırakmıyor.