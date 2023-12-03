İzmir polisi bir çeteyi daha çökertti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla liderliğini Ömer Altun'un yaptığı çete çökertildi.

Altun'un liderliğindeki suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofislerinde, ülkemizin birçok ilinde 94 mağdur vatandaşa internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kaparo ücreti adı altında hesaplarına para yatırttıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet 6.35 Ruhsatsız tabanca, 50 adet 6.35 mermi ve 149 adet 9x19 mermi, 1 adet Blow F92 ibareli Kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek, 500 adet Galara 300mg hap, bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet hassas terazi, 4 Adet 22 ayar altın bilezik, 90 bin TL ve 1 adet para sayma makinesi ile, 10 adet Pos cihazı ve çok sayıda dijital ele geçirildi.