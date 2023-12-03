Lüks AVM’de silahlı dehşet

Olay, Balçova'daki bir alışveriş merkezindeki restoran önünde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Gaziemir'de galericilik yapan Ferhat Acar (29) ile yine aynı yerde başka bir galeride çalışan N.U. E (23) , AVM'deki bir restoran önünde yürürken karşı karşıya geldiler.

ALACAK VERECEK MESELESİ

İddiaya göre daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden uzun süredir husumet bulunan iki galerici, tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.U.E. yanındaki tabancayla Ferhat Acar'a kurşun yağdırdı.

Vatandaşların gözü önünde kanlar içinde yere yığılan Ferhat Acar, isabet eden kurşunlarla sol bacak, sağ bacak ve sağ ayağından olmak üzere 3 yerinden yaralandı. Vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ferhat Acar, tedavi altına alındı.

Hastaneye silahla yaralanan bir kişinin getirildiği ihbarını alan polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı. Hastanede hayati tehlikesi bulunmayan ve bilinci açık bir şekilde polise bilgi verdiği öğrenilen Ferhat Acar'ın kendisini vuran kişi ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu ve alışveriş merkezinde karşılaşınca silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan kişinin suç aleti tabanca ile birlikte yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.